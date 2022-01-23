«Нижний Новгород» и «Факел» сыграли вничью в товарищеском матче

«Нижний Новгород» и «Факел» сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Товарищеские матчи. Клубы

«Нижний Новгород» — «Факел» — 0:0

«Нижний Новгород»: Гойло, Пенчиков (Югалдин, 46), Миладинович, Масоэро, Юлдошев, Пигаев, Александров, Шарипов, Гаганин, Моцпан, Шестюк.

Предупреждения: Моцпан, 37. Гаганин, 88.

23 января.