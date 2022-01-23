Слуцкий объяснил, почему Хван Ин Бом был капитаном команды в товарищеском матче против «Вислы»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги первого сбора в Турции и контрольного матча с «Вислой» (0:0).

— Очень хорошая игра, хороший качественный соперник. Не всегда на сборах бывает такая очень цельная игра. Понятно, что в большей степени наверно нужно оценивать первые 65 минут, когда на поле футболисты, которые находятся в игровой обойме. Затем большая группа молодых футболистов появилась на поле. Для первого сбора я удовлетворен качеством игры, особенно в первом тайме. Дальше молодые ребята вышли, старались, имели возможность забить, имели возможность и пропустить. Кроме того, что на первом сборе у нас не работала группа ведущих футболистов — Абильдгор, Кварацхелия, Самошников, Тальби находится на Кубке Африки — все остальное прошло в штатном рабочем режиме. Все прошло так, как примерно и ожидали.

— Сегодня капитаном был Ин Бом. С чем это связано?

— Мы перенимаем положительный опыт, который есть у нашей национальной команды. Мы решили, что на сборах с капитанской повязкой у нас будут разные футболисты. Это очень хорошо для воспитания внутренних лидеров, в которых мы очень сильно нуждаемся.