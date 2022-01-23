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Сегодня, 16:00

Слуцкий объяснил, почему Хван Ин Бом был капитаном команды в товарищеском матче против «Вислы»

Слуцкий объяснил выбор капитаном команды полузащитника из Кореи
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги первого сбора в Турции и контрольного матча с «Вислой» (0:0).

— Очень хорошая игра, хороший качественный соперник. Не всегда на сборах бывает такая очень цельная игра. Понятно, что в большей степени наверно нужно оценивать первые 65 минут, когда на поле футболисты, которые находятся в игровой обойме. Затем большая группа молодых футболистов появилась на поле. Для первого сбора я удовлетворен качеством игры, особенно в первом тайме. Дальше молодые ребята вышли, старались, имели возможность забить, имели возможность и пропустить. Кроме того, что на первом сборе у нас не работала группа ведущих футболистов — Абильдгор, Кварацхелия, Самошников, Тальби находится на Кубке Африки — все остальное прошло в штатном рабочем режиме. Все прошло так, как примерно и ожидали.

— Сегодня капитаном был Ин Бом. С чем это связано?

— Мы перенимаем положительный опыт, который есть у нашей национальной команды. Мы решили, что на сборах с капитанской повязкой у нас будут разные футболисты. Это очень хорошо для воспитания внутренних лидеров, в которых мы очень сильно нуждаемся.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-budem-ottalkivatsya-ot-sostoyaniya-igrokov

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Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
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Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
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Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
ФК Висла (Краков)
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Уфа
 - : -
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П
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Зенит

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 10 1 2
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