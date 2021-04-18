Слуцкий рассказал о состоянии получившего травму Кварацхелии
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии, который получил травму в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0).
«До матча он тренировался в общей группе, никакого повреждения у него не было. Я думаю, что у него травма задней поверхности бедра. Насколько она серьезна и какой степени, уже будет понятно, когда сделаем МРТ», — приводит официальный сайт «Рубина» слова Слуцкого.
В сезоне-2020/21 Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», на его счету 4 гола и 8 результативных передач. 20-летний грузин получил повреждение на 31-й минуте встречи с «Уралом».
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Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-stali-proyavlyatsya-silnye-kachestva-yevticha
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