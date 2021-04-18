Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Слуцкий рассказал о состоянии получившего травму Кварацхелии

15:21
Хвича Кварацхелия. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хвича Кварацхелия. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии, который получил травму в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0).

«До матча он тренировался в общей группе, никакого повреждения у него не было. Я думаю, что у него травма задней поверхности бедра. Насколько она серьезна и какой степени, уже будет понятно, когда сделаем МРТ», — приводит официальный сайт «Рубина» слова Слуцкого.

В сезоне-2020/21 Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», на его счету 4 гола и 8 результативных передач. 20-летний грузин получил повреждение на 31-й минуте встречи с «Уралом».

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-stali-proyavlyatsya-silnye-kachestva-yevticha

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
17
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры