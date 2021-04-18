Кварацхелия получил травму в первом тайме матча с «Уралом»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия получил травму в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала». 20-летний футболист был вынужден попросить замену в середине первого тайма. Грузин смог покинуть поле только с помощью врачей.

Кварацхелия убегал в отрыв со своей половины поля, но в центральном круге неожиданно рухнул на газон. Он сразу схватился за бедро и просигнализировал, что ему нужна замена.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел в чемпионате России 22 матча, в которых забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

Ранее «СЭ» сообщал, что агент полузащитника казанцев Мамука Джугели в ближайшее время проведет встречу со спортивным директором «Аякса» Марком Овермарсом. При этом в амстердамском клубе эту информацию опровергли.