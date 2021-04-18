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«Сочи» — ЦСКА: Марио Фернандес остался в запасе

15:21
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Стали известны стартовые составы «Сочи» и ЦСКА на очный матч команд в рамках 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».

«Сочи»: Заболотный, Тереъов, Заика, Мевля, Прохирн, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Заболотный.

Запасные: Адамов, Маргасов, Нибиуллин, Пруцев, Колмаков, Барсов, Руденко, Варданян, Дуганджич.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Карпов, Щенников, Марадишвили, Обляков, Тикнизян, Влашич, Эджуке, Рондон.

Запасные: Помазун, Марио Фернандес, Дзагоев, Ахметов, Сигурдссон, Чалов, Шкурин.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

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