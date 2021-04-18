«Сочи» — ЦСКА: Марио Фернандес остался в запасе
Стали известны стартовые составы «Сочи» и ЦСКА на очный матч команд в рамках 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».
«Сочи»: Заболотный, Тереъов, Заика, Мевля, Прохирн, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Заболотный.
Запасные: Адамов, Маргасов, Нибиуллин, Пруцев, Колмаков, Барсов, Руденко, Варданян, Дуганджич.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Карпов, Щенников, Марадишвили, Обляков, Тикнизян, Влашич, Эджуке, Рондон.
Запасные: Помазун, Марио Фернандес, Дзагоев, Ахметов, Сигурдссон, Чалов, Шкурин.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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