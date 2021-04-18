Гамула: «Карпин останется в «Ростове», если только «Спартак» его не уговорит»
Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный уход Валерия Карпина с поста главного тренера ростовчан. За последние 5 матчей в Тинькофф РПЛ «Ростов» набрал 3 очка.
«Не думаю, что у Валерия Георгиевича после прошедшего матча появилось желание уйти. Все понимают, что команда новая. Они играют же неплохо, просто есть какие-то ошибки свои, как Песьяков вчера, или судейские», — сказал Гамула «СЭ».
Гамула также добавил, что слухи об уходе тренера появляются, когда команда проигрывает.
«Не думаю, что об этом стоит говорить. Предполагаю, что на следующий сезон он пока останется в «Ростове», если только «Спартак» его не уговорит. Не знаю, как относится к этому Валерий Георгиевич, тем более, что в свое время они не очень хорошо разошлись с Федуном. Это ему надо вопросы задавать», — добавил Гамула.
«Ростов» с 37 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
(Екатерина Звенигородская)
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