Бывший защитник «Краснодара» Гранквист закончил карьеру
Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист объявил о завершении карьеры футболиста.
«Это были тяжелые годы. Я много работал и боролся, чтобы быть справедливым и по отношению к себе, и к партнерам по команде. Голова хотела продолжать, но тело сказало, что это уже слишком. Я обсудил свое решение с клубом и семьей, много думал. Теперь я закончил карьеру. Я сделал свое дело, теперь пора вешать бутсы. Далеко не у всех была такая длинная карьера, как у меня. Я играл в футбол на высшем уровне в пяти странах, представлял свою страну на международных соревнованиях и был капитаном, это для меня было очень важно», — написал у себя в Instagram Гранквист.
Гранквист выступал за «Краснодар» в период с 2013 по 2018 годы. Последним клубом 36-летнего шведа стал «Хельсинборг», воспитанником которого он является.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю