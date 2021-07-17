Бывший защитник «Краснодара» Гранквист закончил карьеру

Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист объявил о завершении карьеры футболиста.

«Это были тяжелые годы. Я много работал и боролся, чтобы быть справедливым и по отношению к себе, и к партнерам по команде. Голова хотела продолжать, но тело сказало, что это уже слишком. Я обсудил свое решение с клубом и семьей, много думал. Теперь я закончил карьеру. Я сделал свое дело, теперь пора вешать бутсы. Далеко не у всех была такая длинная карьера, как у меня. Я играл в футбол на высшем уровне в пяти странах, представлял свою страну на международных соревнованиях и был капитаном, это для меня было очень важно», — написал у себя в Instagram Гранквист.

Гранквист выступал за «Краснодар» в период с 2013 по 2018 годы. Последним клубом 36-летнего шведа стал «Хельсинборг», воспитанником которого он является.