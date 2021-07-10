Слуцкий ответил на вопрос о работе в сборной России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в преддверии Кубка Матч-Премьер, на котором также сыграют «Сочи», «Спартак» и «Химки», отметил, что рад принять в нем участие.

Кроме того, Слуцкий ответил на вопрос, готов ли он снова возглавить сборную России после ухода с поста главного тренера Станислава Черчесова.

— Лично я считаю, что межсезонье лучше проводить на собственной базе. Кто прав, и какая система подготовки лучше — ответит сезон, — отметил Слуцкий. — Мы очень рады принять участие в этом турнире, выражаем благодарность организаторам.

— Если с вами свяжутся насчет должности главного тренера сборной России, что вы ответите?

— Повторюсь, что со мной не связывался РФС. Мне очень нравится моя нынешняя работа. Через два часа мы выйдем на футбольное поле, предпочитаю думать об этом.