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Судейство

Хусаинов — об отстранении арбитра Волошина: «Больше вопросов к руководству»

13:32
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Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что арбитр Николай Волошин не войдет в списки рефери, допущенных к судейству матчей РПЛ, ФНЛ и ПФЛ сезона-2021/22.

«Я считаю, все, что там делается, делается не по правилам игры, а по каким-то околофутбольным решениям. Вопросов больше к руководству. Когда вы критерии устанавливали, почему же у вас из года в год арбитры, которые нарушали, пожизненно отстранены? Что касается Волошина, это не поддается никакой логики. Нет этому объяснения, как и многим другим ситуациям. Есть правила игры и есть арбитр. Есть квалифицированные арбитры, а есть удобные, которые судят по витиеватым понятиям или околофутбольным», — сказал Хусаинов «СЭ».

По итогам первой части сезона-2020/21 по решению руководства департамента судейства РФС Волошин был выведен из числа арбитров премьер-лиги, но весной работал на нескольких матчах в ФНЛ и ПФЛ.

Волошин работал в РПЛ последние три сезона. На его счету 35 матчей чемпионата России в роли главного судьи.

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