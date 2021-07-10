Черевченко: «Посмотрим, что нужно поправить до начала чемпионата»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко в преддверии Кубка Матч-Премьер, на котором также сыграют «Сочи», «Спартак» и «Рубин», отметил, что рад возможности сыграть с такими соперниками.

— Благодарю организаторов турнира за то, что мы сыграем в этом турнире с клубами, которые будут представлять Россию в еврокубках, — отметил Черевченко. — После первого сбора сделаем выводы. У нас появилось много новых футболистов. Посмотрим, что нужно поправить до начала чемпионата. Будем надеяться, что турнир получится хорошим и понравится болельщикам.