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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Слуцкий ожидает сложный поединок с «Уфой»

09:13
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке к матчу 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Встреча пройдет 13 марта и начнется в 15:00 мск.

«Сложная игра, потому что «Уфе», как и нам, нужны очки. Они борются за выживание. В Уфе традиционно играть очень сложно. Потому что искусственное поле и очень мотивированная команда. Плюс наверняка будут сложные погодные условия. В общем нас ожидает крайне сложный поединок.

Вернулись дисквалифицированные футболисты, которые не играли с «Зенитом». А в группу дисквалифицированных зашел Зуев. Мусаев тренируется в общей группе. Понятно, что он испытывает легкий дискомфорт. Но врачи меня заверили, что они смогут его подготовить к игре», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-v-ufe-traditsionno-igrat-ochen-slozhno

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