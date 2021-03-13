Слуцкий ожидает сложный поединок с «Уфой»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке к матчу 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Встреча пройдет 13 марта и начнется в 15:00 мск.
«Сложная игра, потому что «Уфе», как и нам, нужны очки. Они борются за выживание. В Уфе традиционно играть очень сложно. Потому что искусственное поле и очень мотивированная команда. Плюс наверняка будут сложные погодные условия. В общем нас ожидает крайне сложный поединок.
Вернулись дисквалифицированные футболисты, которые не играли с «Зенитом». А в группу дисквалифицированных зашел Зуев. Мусаев тренируется в общей группе. Понятно, что он испытывает легкий дискомфорт. Но врачи меня заверили, что они смогут его подготовить к игре», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-v-ufe-traditsionno-igrat-ochen-slozhno
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