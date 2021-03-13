Слуцкий ожидает сложный поединок с «Уфой»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке к матчу 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Встреча пройдет 13 марта и начнется в 15:00 мск.

«Сложная игра, потому что «Уфе», как и нам, нужны очки. Они борются за выживание. В Уфе традиционно играть очень сложно. Потому что искусственное поле и очень мотивированная команда. Плюс наверняка будут сложные погодные условия. В общем нас ожидает крайне сложный поединок.

Вернулись дисквалифицированные футболисты, которые не играли с «Зенитом». А в группу дисквалифицированных зашел Зуев. Мусаев тренируется в общей группе. Понятно, что он испытывает легкий дискомфорт. Но врачи меня заверили, что они смогут его подготовить к игре», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.