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Эджуке поделился ожиданиями от матча с тульским «Арсеналом»

10:14
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Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился ожиданиями от матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».

«После победы над «Ахматом» нам важно продолжить в том же духе, тем более, мы приблизились к первому месту. Это делает игру в Туле очень важной. Не смотрим на неудачную серию соперника, каждый матч — новая история, так что мы будем предельно собранными», — приводит пресс-служба армейцев слова Эджуке.

Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится сегодня, 13 марта. Начало встречи — в 14.00 (мск).

Арсенал Т — ЦСКА

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