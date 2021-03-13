Эджуке поделился ожиданиями от матча с тульским «Арсеналом»
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился ожиданиями от матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».
«После победы над «Ахматом» нам важно продолжить в том же духе, тем более, мы приблизились к первому месту. Это делает игру в Туле очень важной. Не смотрим на неудачную серию соперника, каждый матч — новая история, так что мы будем предельно собранными», — приводит пресс-служба армейцев слова Эджуке.
Давно не были в Туле, с 2019-го. Сегодня поборемся за победу, которая крайне важна перед встречей следующего тура ?— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 13, 2021
? #АрсеналЦСКА
? #РПЛ
? 14:00 мск
? Арсенал (Тула)
? Матч Премьер pic.twitter.com/dSnHG0salK
Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится сегодня, 13 марта. Начало встречи — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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