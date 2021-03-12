«Ростов» обратится в ЭСК по спорным моментам матча с «Химками»
«Ростов» после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (0:1) обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС, сообщает «РБ Спорт».
По сведениям источника, клуб попросит дать оценку эпизоду с голом форварда Али Соу, который был отменен после видеопросмотра ВАР. Также «Ростов» намерен проверить нарушение правил на Дмитрии Полозе и момент с пенальти на Резиуане Мирзове.
«Химки» с 32 очками занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 34 балла и седьмая строчка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/rostov-obratitsya-v-e-sk-po-neskol-kim-sporny-m-momentam-matcha-s-himkami/
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