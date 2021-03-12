Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ростов» обратится в ЭСК по спорным моментам матча с «Химками»

22:37
Теги:

«Ростов» после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (0:1) обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, клуб попросит дать оценку эпизоду с голом форварда Али Соу, который был отменен после видеопросмотра ВАР. Также «Ростов» намерен проверить нарушение правил на Дмитрии Полозе и момент с пенальти на Резиуане Мирзове.

«Химки» с 32 очками занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 34 балла и седьмая строчка.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/rostov-obratitsya-v-e-sk-po-neskol-kim-sporny-m-momentam-matcha-s-himkami/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир