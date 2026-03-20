Ски-альпинист Филиппов рассказал о знакомстве с Максименко

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов рассказал «СЭ» о знакомстве с футболистами «Спартака».

«Пообщались с Максименко после игры с «Динамо». Мне, в принципе, интересны вратари, поскольку сам играю на воротах, когда приезжаю на Камчатку. Дал ли я ему свой вратарский совет? Нет, думаю, он мне их побольше даст (смеется). Как оцениваю его игру? Матч с «Динамо» он провел здорово», — сказал Филиппов «СЭ».

В сезоне-2025/26 вратарь Александр Максименко в 23 встречах за «Спартак» пропустил 35 голов и сыграл 6 матчей на ноль.

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