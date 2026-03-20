Защитник ЦСКА Мойзес провел первую тренировку отдельно от команды

Как стало известно «СЭ», защитник ЦСКА Мойзес, отстраненный от тренировок с основным составом после конфликта с главным тренером армейцев Фабио Челестини, в пятницу, 20 марта, провел индивидуальную тренировку.

Футболист занимался под присмотром двух специалистов штаба ЦСКА.

По данным «Чемпионата», во вторник после кубкового матча с «Краснодаром» (0:4) между футболистом и главным тренером команды Фабио Челестини произошла перепалка. Позднее на тренировке остальная часть команды выразила поддержку 50-летнему специалисту.

В этом сезоне Мойзес провел за ЦСКА 27 матчей, забил 2 гола и дважды был удален в матчах с «Краснодаром»: в чемпионате и Кубке страны.