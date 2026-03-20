Швейцарский журналист Фурнье — о стычке Челестини и Талалаева: «Фабио завелся невероятным образом»

Футбольный обозреватель швейцарского издания La Nuovelliste Стефан Фурнье прокомментировал «СЭ» конфликтную ситуацию в концовке матча 21-го тура РПЛ «Балтика» — ЦСКА (1:0).

— Знаю, что вы видели в интернете скандальную концовку матча «Балтика» — ЦСКА, где Челестини был вне себя от ярости. Раньше доводилось видеть его таким?

— Никогда! Признаться, я очень сильно удивился. Помню его и игроком, и тренером, но ни одного даже близкого к этому эпизода не назову. Ну да, Фабио мог позволить себе критику судей после какого-то матча. Да, он по характеру весьма ершистый человек, а отношения с отдельными тренерами у него могли складываться непросто. Но таким взбешенным, как на видеокадрах с матча ЦСКА, я его никогда не видел. Я так понимаю, что конфликт начался с подачи его коллеги из стана соперников, но вот дальше Фабио завелся невероятным образом. Со стороны невозможно ухватить детали, но, похоже, он был готов и подраться с коллегой у раздевалок. Уникальный для него случай! Не знаю, чем вызвана столь бурная реакция. Не будучи очным свидетелем всей этой ситуации, не берусь делать какие-то серьезные выводы.

— В Швейцарии этот эпизод не попал в спортивные сводки новостей?

— На момент нашей беседы нигде у нас этого не видел. Я же говорю, что про Челестини в Швейцарии сейчас информации почти нет. Хотя Фабио вполне может вернуться после ЦСКА в швейцарский футбол, даже если его профессиональная мечта — Испания.

14 марта в Калининграде в компенсированное ко второму тайму время матча 21-го тура РПЛ «Балтика» — ЦСКА наставник хозяев Андрей Талалаев, увидев, что мяч улетел за пределы поля, подхватил его и выбил на трибуны, не позволив игрокам гостей вернуть снаряд в игру. Этот эпизод спровоцировал потасовку между командами. В ходе разбирательств Талалаев продемонстрировал в сторону соперников оскорбительные жесты, за что был удален с поля.

Не остался в стороне и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини, также получивший красную карточку. Оба специалиста покинули пределы поля.

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