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Швейцарский журналист Фурнье — о стычке Челестини и Талалаева: «Фабио завелся невероятным образом»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Футбольный обозреватель швейцарского издания La Nuovelliste Стефан Фурнье прокомментировал «СЭ» конфликтную ситуацию в концовке матча 21-го тура РПЛ «Балтика» — ЦСКА (1:0).

— Знаю, что вы видели в интернете скандальную концовку матча «Балтика» — ЦСКА, где Челестини был вне себя от ярости. Раньше доводилось видеть его таким?

— Никогда! Признаться, я очень сильно удивился. Помню его и игроком, и тренером, но ни одного даже близкого к этому эпизода не назову. Ну да, Фабио мог позволить себе критику судей после какого-то матча. Да, он по характеру весьма ершистый человек, а отношения с отдельными тренерами у него могли складываться непросто. Но таким взбешенным, как на видеокадрах с матча ЦСКА, я его никогда не видел. Я так понимаю, что конфликт начался с подачи его коллеги из стана соперников, но вот дальше Фабио завелся невероятным образом. Со стороны невозможно ухватить детали, но, похоже, он был готов и подраться с коллегой у раздевалок. Уникальный для него случай! Не знаю, чем вызвана столь бурная реакция. Не будучи очным свидетелем всей этой ситуации, не берусь делать какие-то серьезные выводы.

— В Швейцарии этот эпизод не попал в спортивные сводки новостей?

— На момент нашей беседы нигде у нас этого не видел. Я же говорю, что про Челестини в Швейцарии сейчас информации почти нет. Хотя Фабио вполне может вернуться после ЦСКА в швейцарский футбол, даже если его профессиональная мечта — Испания.

14 марта в Калининграде в компенсированное ко второму тайму время матча 21-го тура РПЛ «Балтика» — ЦСКА наставник хозяев Андрей Талалаев, увидев, что мяч улетел за пределы поля, подхватил его и выбил на трибуны, не позволив игрокам гостей вернуть снаряд в игру. Этот эпизод спровоцировал потасовку между командами. В ходе разбирательств Талалаев продемонстрировал в сторону соперников оскорбительные жесты, за что был удален с поля.

Не остался в стороне и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини, также получивший красную карточку. Оба специалиста покинули пределы поля.

Фабио Челестини.«Никогда не видел Челестини таким разъяренным». Взгляд из Швейцарии

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Андрей Талалаев
Фабио Челестини
РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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 8 1 3
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