Салихова: «Зенит» существует ради игр против «Спартака»

Салихова заявила, что в матче со «Спартаком» против «Зенита» будет болеть страна

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение о том, что матч 29-го тура чемпионата России с «Зенитом» покажут в кинотеатрах.

15 мая прямую трансляцию игры можно будет посмотреть в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сыктывкара, Мурманска и Рязани.

«Такое ощущение, что «Зенит» существует ради игр против «Спартака», — сказала Зарема «СЭ». — Даже в кинотеатрах будут матч показывать. Явный пунктик. Разница в том, что на «Спартак» в кино пошли бы на каждый матч. А на «Зенит» — только ради «Спартака». При этом надо отдавать отчет, что против «Зенита» будет болеть страна. Накануне предлагаю, включить «залечь на дно в Брюгге».

Сегодня, 7 матч «Спартак» в матче 27-го тура победил «Урал» со счетом 3:1. После игры Салихова похвалила работу главного арбитра встречи Владимира Москалева.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 15 мая на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16.00 мск.

Красно-белые занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров, набрав 37 очков. «Зенит» досрочно стал чемпионом России сезона-2021/22.