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Сегодня, 17:23

Салихова: «Зенит» существует ради игр против «Спартака»

Салихова заявила, что в матче со «Спартаком» против «Зенита» будет болеть страна
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение о том, что матч 29-го тура чемпионата России с «Зенитом» покажут в кинотеатрах.

15 мая прямую трансляцию игры можно будет посмотреть в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сыктывкара, Мурманска и Рязани.

«Такое ощущение, что «Зенит» существует ради игр против «Спартака», — сказала Зарема «СЭ». Даже в кинотеатрах будут матч показывать. Явный пунктик. Разница в том, что на «Спартак» в кино пошли бы на каждый матч. А на «Зенит» — только ради «Спартака». При этом надо отдавать отчет, что против «Зенита» будет болеть страна. Накануне предлагаю, включить «залечь на дно в Брюгге».

Сегодня, 7 матч «Спартак» в матче 27-го тура победил «Урал» со счетом 3:1. После игры Салихова похвалила работу главного арбитра встречи Владимира Москалева.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 15 мая на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16.00 мск.

Красно-белые занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров, набрав 37 очков. «Зенит» досрочно стал чемпионом России сезона-2021/22.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
5
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
9
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

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Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Краснодар

 15 1 0
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