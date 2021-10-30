Почему «Спартак» не может играть как «Бенфика»? Объясняет экс-спортивный директор клуба

Бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова» Александр Шикунов в интервью «СЭ» объяснил, в чем заключается основная ошибка главного тренера красно-белых Руя Витории.

— Вы изначально скептически относились к назначению Витории. Почему?

— Я же вижу, что человек не может здесь разобраться, что к чему. Тот футбол, который он проповедовал в «Бенфике», — контроль, держание мяча, «тики-така» — в «Спартаке» не прокатил.

— Почему?

— Да у него нет исполнителей под такой стиль. Тедеско быстрее понял, какой у него материал. И выдавливал максимум из своих игроков. А что хочет Витория? Не понимаю... Ну нет у него такого подбора футболистов, который может держать мяч! Тедеско выстраивал не совсем спартаковский футбол, но это приносило результат. Длинные передачи на Соболева, который сбрасывал Понсе, Ларссону, Бакаеву. Завязывалась борьба, они забивали, а сзади действовали довольно строго. А потом эти люди оказались не готовы играть в футбол, который им сначала предложил новый главный тренер.

— Нет плеймейкера?

— Есть опорники — Зобнин, Умяров, Литвинов. Но они же не созидатели. Классической «десятки» я в составе «Спартака» что-то не вижу. Нет лидера. Одним словом, нет народа, который будет показывать футбол «Бенфики». Поэтому Руй попробовал перестроиться на три центральных. Но, по-моему, он и сам «плывет» в этой схеме. Она ему не очень-то и знакома. Причем ошибки одни и те же! Ну вот что поменялось в последнем туре в Питере по сравнению с игрой против «Лестера»?

— Ничего?

— Разница заключается лишь в том, что против «Зенита» проблемы начались уже на 5-й минуте, когда Азмун убежал. Звоночек прозвучал, но красно-белые вообще не перестроились... Непонятно, какую схему тренер выберет на матч с «Ростовом». Ему же надо обязательно побеждать. Только ведь и дончанам отступать некуда. Положение непростое.

«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в 12 матчах. Руй Витория возглавил красно-белых перед началом сезона-2021/22.

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