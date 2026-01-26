Рыков: «За всю осень в спортивном блоке «Пари НН» не было ни одного разговора о возможной отставке Шпилевского»

Бывший заместитель спортивного директора «Пари НН» Владимир Рыков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера команды Алексея Шпилевского по ходу сезона.

— У Шпилевского было трудное начало в «Пари НН» — пять поражений подряд. Не было разговоров о его увольнении?

— За всю осень в спортивном блоке не было ни одного разговора о возможной отставке Шпилевского. Все понимали, что в команде происходят серьезные изменения. Тренер не волшебник, который по взмаху палочки все меняет и добивается успеха. Ты можешь, конечно, тасовать специалистов, но вообще-то им нужно время. Поздней осенью мы увидели команду Шпилевского, которая прессингует и бежит.