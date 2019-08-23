Шюррле поздравил Торреса с окончанием карьеры.

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поздравил испанского форварда Фернандо Торреса с окончанием карьеры. Игроки вместе выступали в «Челси».

Чемпион мира и Европы объявил о завершении карьеры и сегодня провел последний официальный матч. Его «Саган Тосу» крупно проиграл «Виссел Кобе» в чемпионате Японии — 1:6.

— Счастливого окнчания карьеры. Всего наилучшего тебе в других начинаниях, — написал Шюррле в Instagram.

Фернандо Торрес ранее защищал цвета «Атлетико», «Ливерпуля», «Челси» и «Милана». С мадридцами он выиграл Лигу Европы в 2018 году, а с «Челси» стал победителем Кубка Англии, Лиги чемпионов и также Лиги Европы. В составе сборной Испании Торес выиграл Евро-2008 и 2012, а также ЧМ-2010.