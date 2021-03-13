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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шварц высказался об участии Фомина в матче «Динамо» — «Спартак»

18:45
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 22-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака». В дерби примет участие Даниил Фомин, которому была отменена желтая карточка, полученная в предыдущей игре с «Тамбовом».

«Это просто очередное дерби, мы готовились именно к нему, — сказал Шварц в эфире «Матч премьер». — Понимаем, что выиграли матч в Кубке. Но сейчас новая игра, начинаем с листа.

Появление Фомина очень важно. Это системообразующий игрок, для нас важно, что он примет участие в этом матче.

Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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