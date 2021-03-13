Шварц высказался об участии Фомина в матче «Динамо» — «Спартак»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 22-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака». В дерби примет участие Даниил Фомин, которому была отменена желтая карточка, полученная в предыдущей игре с «Тамбовом».
«Это просто очередное дерби, мы готовились именно к нему, — сказал Шварц в эфире «Матч премьер». — Понимаем, что выиграли матч в Кубке. Но сейчас новая игра, начинаем с листа.
Появление Фомина очень важно. Это системообразующий игрок, для нас важно, что он примет участие в этом матче.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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