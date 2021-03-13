Семак: «С Талалаевым на тему пенальти не общались»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (4:0).
«Игра раскрылась после второго мяча. Соперник играл плотно и агрессивно. Если бы Азмун забил раньше, то игра раньше бы раскрылась. У нас появились свободные зоны, чем мы и воспользовались. По такой игре легче создавать моменты.
Пенальти? Кто-то из помощников показал. Был удар по лицу. Мне кажется, пенальти там был. С Талалаевым на эту тему не общались», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».
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