Полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий после победы в домашнем матче 22-го тура Тинькофф РПЛ над ЦСКА (2:1) отметил, что в концовке игры его команде немного повезло.

23-летний россиянин выступает за туляков на правах аренды из «Спартака», после гола в ворота армейцев он показал ромбик.

«Долгожданная победа, тяжелый матч, — сказал Ломовицкий. — В концовке нам немного повезло, но сегодня по самоотдаче все было отлично. Надо так выходить на каждую игру. Бешеное желание было сегодня. Мяч в ворота ЦСКА — это особенная история! Вы же видели мое празднование. Привет ли это кому-то? Да, всем! Думаю, все поняли».

(Сергей Федоров)