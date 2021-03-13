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Александр Ломовицкий: «Мяч в ворота ЦСКА — это особенная история!»

18:48
Александр Ломовицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Ломовицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий после победы в домашнем матче 22-го тура Тинькофф РПЛ над ЦСКА (2:1) отметил, что в концовке игры его команде немного повезло.

23-летний россиянин выступает за туляков на правах аренды из «Спартака», после гола в ворота армейцев он показал ромбик.

«Долгожданная победа, тяжелый матч, — сказал Ломовицкий. — В концовке нам немного повезло, но сегодня по самоотдаче все было отлично. Надо так выходить на каждую игру. Бешеное желание было сегодня. Мяч в ворота ЦСКА — это особенная история! Вы же видели мое празднование. Привет ли это кому-то? Да, всем! Думаю, все поняли».

(Сергей Федоров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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