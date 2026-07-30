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30 июля, 18:50

Защитник «Динамо» Рикардо: «Позвал бы в нашу команду Неймара. Готов отдать ему свою зарплату»

Микеле Антонов
Корреспондент
Неймар.
Фото Getty Images

Защитник «Динамо» Дэвид Рикардо согласился со своим одноклубником Бителло, который заявил, что хотел бы позвать в московскую команду бразильского форварда Неймара.

— Сколько журналистов приезжают в Бразилии на тренировки?

— Зависит от клуба.

— Говорят, что Винисиуса уже нет — якобы после ЧМ он изменил лицо, и это не он. Это обсуждают в Бразилии?

— В Бразилии много писали об этом. Важно, что он хорошо себя чувствует, и девушка его любит. Я видел его, может, тоже сделаю так себе (смеется).

— Бителло сказал, что он позвал бы в «Динамо» Неймара. Кого бы позвали вы?

— Без сомнения, Неймара. Если он хочет мою зарплату, чтобы приехать в «Динамо», я готов ему ее отдать. Было бы круто, если бы он приехал сюда. Он — кумир всех бразильцев. Он и мой кумир тоже. Если бы он приехал в «Динамо», было бы великолепно.

Рикардо перешел в «Динамо» из «Ботафого» в январе 2026 года. Он провел за команду 12 матчей и забил 1 гол.

Неймар выступает за бразильский «Сантос» с января 2025 года. Контракт 34-летнего футболиста с клубом действует до конца декабря 2026 года.

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Неймар Сантос
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Дэвид Рикардо
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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