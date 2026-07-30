Защитник «Динамо» Рикардо: «Позвал бы в нашу команду Неймара. Готов отдать ему свою зарплату»

Защитник «Динамо» Дэвид Рикардо согласился со своим одноклубником Бителло, который заявил, что хотел бы позвать в московскую команду бразильского форварда Неймара.

— Сколько журналистов приезжают в Бразилии на тренировки?

— Зависит от клуба.

— Говорят, что Винисиуса уже нет — якобы после ЧМ он изменил лицо, и это не он. Это обсуждают в Бразилии?

— В Бразилии много писали об этом. Важно, что он хорошо себя чувствует, и девушка его любит. Я видел его, может, тоже сделаю так себе (смеется).

— Бителло сказал, что он позвал бы в «Динамо» Неймара. Кого бы позвали вы?

— Без сомнения, Неймара. Если он хочет мою зарплату, чтобы приехать в «Динамо», я готов ему ее отдать. Было бы круто, если бы он приехал сюда. Он — кумир всех бразильцев. Он и мой кумир тоже. Если бы он приехал в «Динамо», было бы великолепно.

Рикардо перешел в «Динамо» из «Ботафого» в январе 2026 года. Он провел за команду 12 матчей и забил 1 гол.

Неймар выступает за бразильский «Сантос» с января 2025 года. Контракт 34-летнего футболиста с клубом действует до конца декабря 2026 года.