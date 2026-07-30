Защитник «Динамо» Рикардо: «Позвал бы в нашу команду Неймара. Готов отдать ему свою зарплату»
Защитник «Динамо» Дэвид Рикардо согласился со своим одноклубником Бителло, который заявил, что хотел бы позвать в московскую команду бразильского форварда Неймара.
— Сколько журналистов приезжают в Бразилии на тренировки?
— Зависит от клуба.
— Говорят, что Винисиуса уже нет — якобы после ЧМ он изменил лицо, и это не он. Это обсуждают в Бразилии?
— В Бразилии много писали об этом. Важно, что он хорошо себя чувствует, и девушка его любит. Я видел его, может, тоже сделаю так себе (смеется).
— Бителло сказал, что он позвал бы в «Динамо» Неймара. Кого бы позвали вы?
— Без сомнения, Неймара. Если он хочет мою зарплату, чтобы приехать в «Динамо», я готов ему ее отдать. Было бы круто, если бы он приехал сюда. Он — кумир всех бразильцев. Он и мой кумир тоже. Если бы он приехал в «Динамо», было бы великолепно.
Рикардо перешел в «Динамо» из «Ботафого» в январе 2026 года. Он провел за команду 12 матчей и забил 1 гол.
Неймар выступает за бразильский «Сантос» с января 2025 года. Контракт 34-летнего футболиста с клубом действует до конца декабря 2026 года.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
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7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
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8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
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9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
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10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
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11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
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12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
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13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
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14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
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15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
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16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Андрей Лангович
Ростов
|2
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Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0