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Шварц рассказал о настрое Лесового на «Арсенал»

14:24
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о настрое нападающего бело-голубых Даниила Лесового перед матчем 17-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала». Форвард выступал за команду из Тулы с июля 2018 года по сентябрь 2020 года.

— Думаю, для каждого игрока матч против бывшей команды имеет особой значение. Это случай Лесового. Мы коротко поговорили с ним по поводу «Арсенала». И рассмотрели нескольких игроков туляков индивидуально. По итогам нашей аналитической работы мы примем решение, как будет играть с «Арсеналом». (Наталья Юрина)

Матч «Динамо» — «Арсенал» состоится в воскресенье, 6 декабря. Начало — в 16.30 (мск).

Следующий матч

Место: 5 | Очки: 27
Динамо
П Н В В В
16:30 06/12/2020
- : -
+2 =5 -3 (11 - 13)
Место: 13 | Очки: 14
Арсенал Т
Н П Н П П
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
Д. Лесовой
6.44
А. Шунин
6.20
С. Шиманьски
6.03
С. Ткачев
5.72
А. Сокол
5.72
Ю. Ковалев
5.72
Травмы и дисквалификации
Д. Скопинцев
С. Игбун
Р. Бауэр
К. Комбаров
Г. Григалава
А. Денисов
М. Беляев
Э. Кангва
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