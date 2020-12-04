Шварц рассказал о настрое Лесового на «Арсенал»
14:24
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о настрое нападающего бело-голубых Даниила Лесового перед матчем 17-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала». Форвард выступал за команду из Тулы с июля 2018 года по сентябрь 2020 года.
— Думаю, для каждого игрока матч против бывшей команды имеет особой значение. Это случай Лесового. Мы коротко поговорили с ним по поводу «Арсенала». И рассмотрели нескольких игроков туляков индивидуально. По итогам нашей аналитической работы мы примем решение, как будет играть с «Арсеналом». (Наталья Юрина)
Матч «Динамо» — «Арсенал» состоится в воскресенье, 6 декабря. Начало — в 16.30 (мск).
Следующий матч
16:30 06/12/2020
+2 =5 -3 (11 - 13)
6.44
6.20
6.03
5.72
5.72
5.72
Травмы и дисквалификации
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
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