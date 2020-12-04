Шварц рассказал о настрое Лесового на «Арсенал»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о настрое нападающего бело-голубых Даниила Лесового перед матчем 17-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала». Форвард выступал за команду из Тулы с июля 2018 года по сентябрь 2020 года.

— Думаю, для каждого игрока матч против бывшей команды имеет особой значение. Это случай Лесового. Мы коротко поговорили с ним по поводу «Арсенала». И рассмотрели нескольких игроков туляков индивидуально. По итогам нашей аналитической работы мы примем решение, как будет играть с «Арсеналом». (Наталья Юрина)

Матч «Динамо» — «Арсенал» состоится в воскресенье, 6 декабря. Начало — в 16.30 (мск).