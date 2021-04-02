Шварц рассказал, кто заменит дисквалифицированного Фомина в матче против «Уфы»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о том, кто заменит дисквалифицированного полузащитника Даниила Фомина в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«Завтра он не сыграет, но мы гарантируем, что он будет в заявке в Кубке. Посмотрим, в каком состоянии находятся футболисты после тренировки и решим по составу. Я считаю, команда в хорошем физическом состоянии», — заявил Шварц.

Фомин в матче 23-го тура РПЛ против «Краснодара» получил желтую карточку, которая стала для него пятой в сезоне.

Матч пройдет 3 апреля в Москве и начнется в 19:00 мск. «Динамо» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» — 14 баллов и 15-я строчка.

(Сергей Федоров)