Шварц рассказал, кто заменит дисквалифицированного Фомина в матче против «Уфы»
12:15
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о том, кто заменит дисквалифицированного полузащитника Даниила Фомина в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
«Завтра он не сыграет, но мы гарантируем, что он будет в заявке в Кубке. Посмотрим, в каком состоянии находятся футболисты после тренировки и решим по составу. Я считаю, команда в хорошем физическом состоянии», — заявил Шварц.
Фомин в матче 23-го тура РПЛ против «Краснодара» получил желтую карточку, которая стала для него пятой в сезоне.
Матч пройдет 3 апреля в Москве и начнется в 19:00 мск. «Динамо» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» — 14 баллов и 15-я строчка.
(Сергей Федоров)
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