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Шварц объяснил, как нужно сыграть «Динамо» против «Уфы»

12:08
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Встреча пройдет 3 апреля.

«Завтра ожидаем очень интенсивную игру. Нам нужно сыграть в очень быстрый футбол. Мы знаем, насколько соперник хорош. Я слышал уже, что «Динамо» испытывало проблемы с командами из нижней части таблицы. Но сейчас мы говорим о том этапе, когда я возглавляю команду. Нам просто важно владеть мячом и быстро с ним обращаться, не обращаем внимания на эти разговоры. Мне кажется, при мне мы хорошо играем с такими командами», — сказал Шварц.

«Динамо» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» — 14 баллов и 15-я строчка.

(Сергей Федоров)

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