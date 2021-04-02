Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что полузащитник «Тамбова» Дмитрий Герман отказался проходить проверку на полиграфе.

«Если будет доказано, что он играл — то должно последовать наказание. Если им не хватает денег, можно сходить на субботник. Озеленять родной город — прекрасная профессия, пусть Тамбов сияет. Есть люди, которые берут взятки, злоупотребляют полномочиями. Надо выводить их на чистую воду, в семье не без урода. Если учесть, что футбол — это бизнес, то банкротство клубов — это нормально. Но, когда люди начинают пускать лапы в городской бюджет, это уже совсем другая история. Если есть возможность финансироваться вне бюджета, то пусть играют где хотят. Пусть команда играет во второй лиге, а футболистом покажут фиг. Лучше эти деньги потратить на развитие детско-юношеского футбола», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее футболист «Тамбова» Дмитрий Герман, который подозревается в ставках против своей команды, отказался пройти проверку на полиграфе.

По информации «СЭ», Герман и нападающий Александр Еркин подозреваются в ставках на матчи «Тамбова» против «Краснодара» (0:4) и «Сочи» (0:5). Оба на данный момент отстранены от работы с командой. Еркин должен дать показания в РФС в пятницу.

(Владимир Пушкарев)