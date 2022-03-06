Шварц: «Спасибо нашим фанатам, которые поддерживают нас»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартак» (0:2) отметил атмосферу на стадионе.

«Как мне атмосфера на матче? Да, были ограничения, когда был коронавирус. Сейчас тоже мы переживаем не самые лучшие времена. Спасибо нашим фанатам, которые поддерживают нас. Они делают из нас единое целое. Ради этого мы играем в футбол».