Хохлов считает, что «Динамо» продолжает бороться за чемпионство с «Зенитом»

Экс-главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение бело-голубых в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:2).

«Разница в очках с «Зенитом» теперь есть, но еще достаточно туров. Говорить о чем-то преждевременно. «Динамо» продолжает бороться за чемпионство? Я думаю, никому не надо расслабляться. Ни «Зениту», ни «Динамо», ни всем остальным. Осталось еще очень много игр, все может поменяться», — сказал Хохлов «СЭ».

Матч состоялся сегодня, 6 марта, на «ВТБ Арене». «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Динамо» (39) располагается на второй строчке и отстает на два балла от лидирующего петербургского «Зенита», который сыграл на один матч меньше.