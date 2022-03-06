Ветеран ЦСКА назвал разочарованием игру «Динамо» в матче против «Спартака»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» (2:0) в рамках 20-го тура Тинькофф РПЛ.

«Спартак» побежал. Это уже похоже на футбол. Это здорово. «Динамо» провело очень слабый матч, не было взаимопонимания. Команда играла в разнобой. Просто разочарование. Очень разочаровала команда, много было шуму перед матчем. Да, молодые ребята. Но сейчас команда сломалась. Не думаю, что чемпионская интрига умерла. Динамовцы восстановятся. У молодой команды такое бывает", — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее, 6 марта, в Москве на «ВТБ Арене» состоялось столичное дебри, где «Спартак» в большинстве обыграл «Динамо».