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Шварц ответил на вопрос, сколько новичков ждет зимой

11:35
Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» высказался о планах клуба на зимнее трансферное окно.

— Если посмотреть запасных «Динамо» в матче с «Зенитом», то увидим одну молодежь, а у соперника — четверых игроков сборной России. Есть ощущение, что составу не помешает усиление. Сколько новичков ждете зимой?

— Ожидаемый вопрос. И, естественно, в «Динамо» постоянно размышляют — как можем укрепить состав зимой, как — следующим летом. Главное — соответствие критериям. Чтобы новичок подходил под наш стиль, имел желание играть в тот футбол, в который мы играем, быть сильнее тех, кто уже есть в составе. Бувач со своей командой скаутов в постоянном поиске таких игроков, независимо от того, зимнее трансферное окно или летнее. То есть нет такого: сегодня нам надо пять новичков. Или два. Или один. Должен ведь еще и финансовый аспект устраивать клуб. Если не устраивает — это тоже надо уважать. Важно не делать каких-то сумасшедших вещей. Лучший рост — на здоровой почве. При этом надо четко понимать, что цели перед командой должны соответствовать силе состава и реально смотреть на вещи.

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Константин Алексеев все материалы автора

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