Шварц отреагировал на слухи об интересе «Динамо» к Кавани

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отреагировал на слухи об интересе московского клуба к нападающему «Манчестер Юнайтед» Эдинсону Кавани.

«У него действующий контракт с «МЮ». Не стоит говорить о том, что не состоялось и не является действительностью. Я работаю со своими игроками и занимаюсь ими», — сказал Шварц на пресс-конференции.

В сезоне-2021/22 Кавани принял участие в 3 матчах «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 34-летнего уругвайца в 6 миллионов евро.