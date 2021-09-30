Шварц отреагировал на слухи об интересе «Динамо» к Кавани
13:49
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отреагировал на слухи об интересе московского клуба к нападающему «Манчестер Юнайтед» Эдинсону Кавани.
«У него действующий контракт с «МЮ». Не стоит говорить о том, что не состоялось и не является действительностью. Я работаю со своими игроками и занимаюсь ими», — сказал Шварц на пресс-конференции.
В сезоне-2021/22 Кавани принял участие в 3 матчах «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 34-летнего уругвайца в 6 миллионов евро.
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