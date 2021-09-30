Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шварц отреагировал на слухи об интересе «Динамо» к Кавани

13:49
Теги:

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отреагировал на слухи об интересе московского клуба к нападающему «Манчестер Юнайтед» Эдинсону Кавани.

«У него действующий контракт с «МЮ». Не стоит говорить о том, что не состоялось и не является действительностью. Я работаю со своими игроками и занимаюсь ими», — сказал Шварц на пресс-конференции.

В сезоне-2021/22 Кавани принял участие в 3 матчах «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 34-летнего уругвайца в 6 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Суперкубок для Ростова и наказание для мошенников. Бурная среда в нашем гандболе
Наши юниорки — чемпионки мира впервые за 28 лет. Это золотое поколение россиянок
«Ак Барс» объявил состав на матч с «Йокеритом». Форвард Кателевский заявлен резервным вратарем
«Я вырос в Дагестане. Если он муха, то я мухобойка». Война Пригожина и Шнурова привела к вызову на бой
Что будет, если подтягиваться 10 раз каждый день?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 10-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры