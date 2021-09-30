Шварц: «На матч с «Крыльями» выйдет самый боевой состав, не думаем о количестве желтых карточек»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился настроем на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

«Как я могу подойти к игрокам и сказать: «имей в виду, что у тебя 3 желтых карточки»? Мне важно, чтобы против Самары игроки себя полностью отдавали на поле. Конечно, не стоит допускать глупых нарушений правил и глупых фолов. Против Самары выйдет самый боевой состав. Мы ждем полной самоотдачи от игроков, не думая о количестве желтых карточек.



После встречи с Самарой я готов ответить на вопросы о нашей подготовке к «Спартаку». Сейчас в нашей голове только субботняя игра. Мы хотим взять в ней три очка. Сейчас мы сфокусированы на двух тренировках, которые будут перед «Крыльями». После этой игры я готов обсудить вопрос о подготовке к «Спартаку», — сказал Шварц на пресс-конференции.

Матч «Динамо» — «Крылья Советов» состоится в субботу, 2 октября. Начало встречи — в 16.30 (мск).