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«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в молодежном первенстве

13:55
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«Рубин» в домашнем матче проиграл «Крыльям Советов» в молодежном первенстве. Победный гол забил форвард Сергей Макаров на 77-й минуте.

М-Лига

11-й тур

«Рубин — мол.» (Казань) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 0:1 (0:0)

Гол: Макаров, 77.

Судья: Сидорин (Москва).

30 сентября. Казань. Стадион «Рубин».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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