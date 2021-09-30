«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в молодежном первенстве
13:55
«Рубин» в домашнем матче проиграл «Крыльям Советов» в молодежном первенстве. Победный гол забил форвард Сергей Макаров на 77-й минуте.
М-Лига
11-й тур
«Рубин — мол.» (Казань) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 0:1 (0:0)
Гол: Макаров, 77.
Судья: Сидорин (Москва).
30 сентября. Казань. Стадион «Рубин».
Читайте также
«Я вырос в Дагестане. Если он муха, то я мухобойка». Война Пригожина и Шнурова привела к вызову на бой
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю