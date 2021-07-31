Шварц — о победе над «Уфой»: «После красной карточки мы потеряли концентрацию»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (3:2).
— Сегодня была очень эмоциональная встреча. В первом тайме нам потребовалось какое-то время, чтобы войти в игру. Мы действовали организованно, и результатом этого стали два пенальти, которые мы реализовали. Во втором тайме мы могли успокоить игру, если бы забили третий мяч. После красной карточки мы потеряли концентрацию, следствием чего стали два пропущенных гола. Я очень рад, что мы сумели проявить характер и вырвать победу, — цитирует Шварца сайт «Динамо».
— Можно ли сказать, что красная карточка у соперника негативно повлияла на игру «Динамо»?
— Так часто бывает, когда команда получает численное преимущество, она немного отпускает свою хватку. Сегодня как раз был такой случай, когда мы отпустили игру при счете 2:0. Соперник смог этим воспользоваться, и я рад, что команда показала бойцовские качества и забила решающий гол.
— В моментах с пропущенными мячами это были индивидуальные ошибки, или футболистам «Уфы» удалось найти слабые места в обороне «Динамо»?
— «Уфа» хорошо показала себя. Это достаточно мастеровитая команда, у которой есть характер, есть лицо. В концовке прошлого сезона уфимцы набрали довольно много очков, и видно, что они находятся на правильном пути.
— Когда Даниил Фомин готовился пробить первый пенальти, вы что-то спросили у Игоря Лещука. Что именно?
— Я подошел к Игорю и спросил, какое у него предчувствие — забьет ли Фомин? И он ответил, что забьет.
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Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/sandro-svarc-ocen-rad-cto-komanda-proyavila-xarakter-i-vyrvala-pobedu
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