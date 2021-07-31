ЦСКА — «Локомотив»: Магкеев сыграл рукой, почему не назначен пенальти?
На 15-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Локомотив» арбитр Алексей Матюнин принял верное решение, не назначив пенальти в ворота железнодорожников.
В том моменте в штрафной площади гостей их игрок Станислав Магкеев в борьбе с Антоном Заболотным попал в мяч левой рукой. Полузащитник «Локо» разворачивался, в определенный момент оказался спиной к мячу, затем продолжил разворот и сделал естественное движение рукой, случайно попав по мячу.
По правилам, действующим в сезоне-2021/22, в такой ситуации 11-метровый удар не назначается.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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