ЦСКА — «Локомотив»: судья не наказал Ахметова за симуляцию
На 40-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Локомотив» арбитр Алексей Матюнин ошибся, не наказав игрока красно-синих Ильзата Ахметова желтой карточкой за симуляцию.
В том моменте в штрафной площади железнодорожников Станислав Магкеев сделал движение ногой в направлении соперника и тут же убрал ее, не дотронувшись до армейца.
Но Ахметов попытался обмануть судью и упал в надежде заработать 11-метровый удар. Матюнин игру продолжил и оставил действия симулянта без внимания, хотя ему следовало вынести предупреждение за неспортивное поведение.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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