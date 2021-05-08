Шварц назвал причины невыхода «Динамо» в еврокубки

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал ничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:0).

— «Динамо» сегодня лишилось возможности попасть в еврокубки. Насколько вы расстроены таким результатом, учитывая успешное начало второй половины сезона?

— Безусловно, мы разочарованы результатом. Сегодня еще была возможность попасть в Европу. Наверное, дело в том, что у нас достаточно молодая команда, которая не может показывать стабильный футбол. У нас есть потенциал для дальнейшего развития. Есть возможности и ресурсы для того, чтобы двигаться вперед. Я доволен тем, насколько мы реализовываем те принципы и идеи, который мы пропагандируем. Мне это нравится. Следующий матч у нас с ЦСКА. Мы хотим завершить сезон победой.

— Почему «Динамо» набирает так мало очков в последних играх?

— Если говорить о последних матчах, то везде мы создавали очень много моментов. В Казани после первого тайма могли вести 3-0. Нам не хватает эффективности в завершающих фазах атаки. Над этим мы будем работать. Не могу сказать, что я недоволен качеством игры.

«Локомотив» с 53 очками занимает второе место. «Динамо» (47 очков, седьмое место) не смогло забить в третьей игре подряд и лишилось шансов на попадание в еврокубки.

(Владимир Пушкарев)