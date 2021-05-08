Виктор Гончаренко заявил, что «Краснодар» хочет играть против ЦСКА с позиции силы
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 29-м туре Тинькофф чемпионата России.
«Конечно, здесь все знакомо, весь персонал, каждый уголок, но есть осознание, что я уже в другой команде, и надо смотреть вперед — сказал специалист в эфире канала «Матч премьер». — Конечно, мы очень хорошо знаем всех игроков ЦСКА, но эта игра состоит из мелких нюансов.
Возможности игроков ЦСКА хорошо известны. Вопрос в том, как мы это используем. Понятно, что мы собираемся сделать все возможное для победы, играть в атаку и с позиции силы.
Братья Березуцкие в разных командах? Это жизнь, мы не знаем, куда она повернет. Сейчас она распорядилась так, что они не вместе. Думаю, для них это правильное решение».
Матч начнется в 19.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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