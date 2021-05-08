Виктор Гончаренко заявил, что «Краснодар» хочет играть против ЦСКА с позиции силы

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 29-м туре Тинькофф чемпионата России.

«Конечно, здесь все знакомо, весь персонал, каждый уголок, но есть осознание, что я уже в другой команде, и надо смотреть вперед — сказал специалист в эфире канала «Матч премьер». — Конечно, мы очень хорошо знаем всех игроков ЦСКА, но эта игра состоит из мелких нюансов.

Возможности игроков ЦСКА хорошо известны. Вопрос в том, как мы это используем. Понятно, что мы собираемся сделать все возможное для победы, играть в атаку и с позиции силы.

Братья Березуцкие в разных командах? Это жизнь, мы не знаем, куда она повернет. Сейчас она распорядилась так, что они не вместе. Думаю, для них это правильное решение».

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.