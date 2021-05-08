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«Локомотив» — «Динамо»: Баринов не фолил на Тюкавине. Пенальти не назначен правильно

19:28
8 мая. Химки. «Локомотив» — «Динамо». 8 мая. Химки. «Локомотив» — «Динамо». 8 мая. Химки. «Локомотив» — «Динамо».
8 мая. Химки. «Локомотив» — «Динамо».
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На 15-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» арбитр Павел Кукуян правильно не назначил 11-метровый удар в ворота железнодорожников. Константин Тюкавин скользнул своей бутсой по бутсе Дмитрия Баринова и упал, надеясь на пенальти. Но вместо него он получил желтую карточку за неспортивное поведение.

8 мая. Химки. "Локомотив" - "Динамо".
8 мая. Химки. «Локомотив» — «Динамо».

(Александр Бобров)

Локомотив — Динамо

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