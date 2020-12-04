Шварц назвал, что нужно улучшить «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» заявил, что его команде нужно улучшить игру в обороне.

— «Динамо» пропускает в каждом матче? Пропустили много мячей. С «Ростовом» — 4. Мы это анализировали и попытались сделать выводы на тренировках. Игра в обороне — одно из основных направлений, которое надо улучшить. (Наталья Юрина)

Матч «Динамо» — «Арсенал» состоится в воскресенье, 6 декабря. Начало — в 16.30 (мск).