Шварц: «Если не оказывать давление на «Ротор», то они смогут показать качественную игру»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора».

— Мы проанализировали игру «Ротора», который последние две встречи провел при новом тренере, — приводит слова Шварца официальный сайт клуба. — Они самоотверженно и компактно обороняются. Если не оказывать давление, то они смогут показать качественную игру.

— Как вы считаете, что новому тренеру удалось поменять в игре «Ротора»?

— Новый тренер поменял схему на 4-1-4-1. В домашнем матче против «Локомотива» волгоградцы могли рассчитывать на другой результат. У них есть качественные исполнители, которые могут хорошо действовать на контратаках.

— «Ротор» не забивает уже пять игр подряд. Оказывает ли это психологическое давление на команду?

— В первую очередь нам нужно самим надежно сыграть в обороне. Футболисты «Ротора» создавали голевые моменты в матчах с «Локомотивом» и ЦСКА. Так что команда из Волгограда достаточно опасна в атаке.

Матч «Ротор» — «Динамо» пройдет 17 апреля и начнется в 16:30 мск. Волгоградцы с 18 очками занимают 14-е место в РПЛ, московский клуб с 43 очками — на шестой строчке.