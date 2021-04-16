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ЦСКА показал, что осталось за кадром съемок с главным тренером

11:55
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ЦСКА на свое YouTube канале показал, что осталось за кадром съемок с главным тренером Ивицой Оличем.

«Все, что осталось за кадром. Сказ о том, как на «ВЭБ Арене» встретились Антарес и Ивица Олич», — подписан ролик.

В матче 25-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА обыграл «Ротор» на своем стадионе со счетом 2:0. Это была первая домашняя игра хорватского специалиста.

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