ЦСКА показал, что осталось за кадром съемок с главным тренером

ЦСКА на свое YouTube канале показал, что осталось за кадром съемок с главным тренером Ивицой Оличем.

«Все, что осталось за кадром. Сказ о том, как на «ВЭБ Арене» встретились Антарес и Ивица Олич», — подписан ролик.

В матче 25-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА обыграл «Ротор» на своем стадионе со счетом 2:0. Это была первая домашняя игра хорватского специалиста.