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Радимов ожидает увидеть увлекательный футбол в матче «Краснодар» — «Зенит»

12:36
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Бывший футболист «Зенита», главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Зенит».

«Когда матчи между этими командами проходят в Краснодаре, они всегда очень интересны и богаты на голы. Можно вспомнить прошлогоднюю победу питерцев (4:2), когда они обеспечили себе чемпионство, или позапрошлогоднюю (3:2) с голом Артема Дзюбы на последних минутах. В играх этих клубов бывали и мячи через себя, и победные голы в концовках. Поэтому скучно не бывает никогда», — приводят «Известия» слова Радимова.

По мнению эксперта, «Зенит» является фаворитом, поскольку новый главный тренер «быков» Виктор Гончаренко провел мало времени в команде.

«В данный момент «Зенит» — более ровная и уверенная в себе команда. Гончаренко предстоит очень много работы, чтобы что-то изменить. «Краснодар» давно не выигрывал у «Зенита», и думаю, что в данный момент этого тоже не случится. А победят ли питерцы, будет зависеть от того, насколько они используют свои моменты», — добавил Радимов.

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится в субботу, 17 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1151942/aleksei-fomin/bychii-krov-chto-predlozhit-chempionu-na-svoem-pole-krasnodar

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры