Матч 6-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Ростов» смогут посетить 500 болельщиков, информирует сайт екатеринбургского клуба.

«Дорогие болельщики! К сожалению, эпидемиологическая обстановка в Свердловской области не улучшается, — говорится в сообщении на сайте клуба. — По решению главного государственного санитарного врача России матч 6 тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Ростов» смогут посетить только 500 болельщиков.



Руководство клуба огорчено тем, что футбольный старт сезона в Екатеринбурге омрачён ограничениями болельщиков. Поддержки заполненной «Екатеринбург Арены» очень не хватает нашей команде! Просим всех с пониманием отнестись к тяжелой для клуба ситуации.



Верим, что уже в следующих турах команда объединится со всеми болельщиками! Медицинские учреждения и их сотрудники отдают все силы, чтобы это случилось быстрее. Берегите себя и своих близких!».

Матч «Урал» — «Ростов» пройдет в пятницу, 27 августа, на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге и начнется в 16.30 по московскому времени.