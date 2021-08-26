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Матч «Урал» — «Ростов» смогут посетить 500 болельщиков

13:08
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Матч 6-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Ростов» смогут посетить 500 болельщиков, информирует сайт екатеринбургского клуба.

«Дорогие болельщики! К сожалению, эпидемиологическая обстановка в Свердловской области не улучшается, — говорится в сообщении на сайте клуба. — По решению главного государственного санитарного врача России матч 6 тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Ростов» смогут посетить только 500 болельщиков.

Руководство клуба огорчено тем, что футбольный старт сезона в Екатеринбурге омрачён ограничениями болельщиков. Поддержки заполненной «Екатеринбург Арены» очень не хватает нашей команде! Просим всех с пониманием отнестись к тяжелой для клуба ситуации.

Верим, что уже в следующих турах команда объединится со всеми болельщиками! Медицинские учреждения и их сотрудники отдают все силы, чтобы это случилось быстрее. Берегите себя и своих близких!».

Матч «Урал» — «Ростов» пройдет в пятницу, 27 августа, на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://fc-ural.ru/novosti/bolelschiki/match-ural-rostov-smogut-posetit-bolelshhikov

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Роман Шишов все материалы автора

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