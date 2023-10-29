Шунин о возвращении на поле после травмы: «Надеюсь, скоро»
Вратарь «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос о возвращении на поле после травмы.
36-летний россиянин не появлялся на поле с 1 октября 2023 года — тогда он получил повреждение левого плечевого сустава в конце матча 10-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).
«Когда вернусь на поле? Надеюсь, скоро», — сказал Шунин.
В воскресенье, 29 октября Шунин попал в список запасных на матч 13-го тура РПЛ, в котором «Динамо» обыграло «Урал» (2:1). До этого голкипер не был в заявке команды в трех играх подряд.
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|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
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|
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|2
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|
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|6
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|20
|
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|13
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|20
|
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|5
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|
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|
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|
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|3
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|
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|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
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|13
|3
|0
|10
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|9
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|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|1 : 0
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1
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