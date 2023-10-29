Шунин о возвращении на поле после травмы: «Надеюсь, скоро»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос о возвращении на поле после травмы.

36-летний россиянин не появлялся на поле с 1 октября 2023 года — тогда он получил повреждение левого плечевого сустава в конце матча 10-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«Когда вернусь на поле? Надеюсь, скоро», — сказал Шунин.

В воскресенье, 29 октября Шунин попал в список запасных на матч 13-го тура РПЛ, в котором «Динамо» обыграло «Урал» (2:1). До этого голкипер не был в заявке команды в трех играх подряд.