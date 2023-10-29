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Сегодня, 19:25

Смолов рассказал, чем будет заниматься после окончания карьеры: «Хочу пойти на спортивный менеджмент»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о том, чем будет занимать после завершения карьеры.

— Федор Смолов после окончания карьеры — это кто?

— Все еще Федор Смолов. Есть понимание, что я собираюсь делать. Но как это реализовывать, пока не думаю. Потому что не знаю, как это будет. Я говорил, что хочу пойти на спортивный менеджмент. Ничего не поменялось.

Смолов — воспитанник «Динамо». Он выступал за бело-голубых с 2007 по 2015 год и вернулся в команду в январе 2022 года.

33-летний форвард провел 127 матчей за московскую команду, отметился 25 голами и 13 результативными передачами.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
6
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
7
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
8
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 1 : 0
29.10 16:30
Динамо – Урал
 2 : 1
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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