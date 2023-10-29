Тарханов встал на защиту Соболева, который отказался общаться с прессой

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов рассказал, что думает об отказе форварда красно-белых Александра Соболева общаться с журналистами после матча 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).

«Журналисты тоже должны иметь этикет. Они должны писать то, что на самом деле есть. А не просто выдумывать и высасывать из ничего новости или еще что-то», — цитирует Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 20 очков. В следующем туре красно-белые сыграют против «Локомотива». Матч пройдет 5 ноября.