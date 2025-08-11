Шпилевский — о поражении от «Ростова»: «Бессмысленно обсуждать несправедливый матч»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

— Сразу же хочется принести извинения журналистам: не хочется много говорить, — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба. — Бессмысленно обсуждать несправедливый матч. На этом хочется остановиться. Поздравляю «Ростов», через четыре дня увидимся снова.

— Как вы оцениваете действия Мамаду Майга, получившего красную карточку?

— Это мой футболист. Я их всех люблю и уважаю. Публично не хочу обсуждать такие вещи. Как есть, так есть. Тут другой вопрос надо задать: была ли в том эпизоде красная карточка, был ли пенальти в наши ворота и пенальти в ворота «Ростова». Поймите меня правильно: не хочется растрачивать после такого матча энергию и здоровье. Если я продолжу говорить, то меня будет не остановить. Поэтому давайте остановимся на этом в контексте обсуждения сегодняшнего матча с «Ростовом».

Ростовчане играли в большинстве с 11-й минуты — красную карточку получил полузащитник нижегородцев Мамаду Майга.

«Ростов» (3 очка) одержал первую победу в текущем сезоне и поднялся 13-е место в РПЛ. «Пари НН» (0) потерпел четвертое поражение на старте сезона и замыкает турнирную таблицу.