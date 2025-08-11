Футбол
11 августа, 00:37

Шпилевский — о поражении от «Ростова»: «Бессмысленно обсуждать несправедливый матч»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

— Сразу же хочется принести извинения журналистам: не хочется много говорить, — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба. — Бессмысленно обсуждать несправедливый матч. На этом хочется остановиться. Поздравляю «Ростов», через четыре дня увидимся снова.

— Как вы оцениваете действия Мамаду Майга, получившего красную карточку?

— Это мой футболист. Я их всех люблю и уважаю. Публично не хочу обсуждать такие вещи. Как есть, так есть. Тут другой вопрос надо задать: была ли в том эпизоде красная карточка, был ли пенальти в наши ворота и пенальти в ворота «Ростова». Поймите меня правильно: не хочется растрачивать после такого матча энергию и здоровье. Если я продолжу говорить, то меня будет не остановить. Поэтому давайте остановимся на этом в контексте обсуждения сегодняшнего матча с «Ростовом».

Нападающий &laquo;Ростова&raquo; Тимур Сулейманов празднует свой гол в&nbsp;ворота &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; (1:0) в&nbsp;матче 4-го тура РПЛ 10&nbsp;августа.Есть первая победа «Ростова» в сезоне! А вот у «Пари НН» — ноль очков

Ростовчане играли в большинстве с 11-й минуты — красную карточку получил полузащитник нижегородцев Мамаду Майга.

«Ростов» (3 очка) одержал первую победу в текущем сезоне и поднялся 13-е место в РПЛ. «Пари НН» (0) потерпел четвертое поражение на старте сезона и замыкает турнирную таблицу.

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
Алексей Шпилевский
  • Андрей

    Бессмысленно обсуждать когда поимели

    16.08.2025

  • Андрей

    Бессмысленно обсуждать когда ноги не оттуда растут

    12.08.2025

  • Александр Солодовников

    С ним можно согласиться, нарушение не тянуло на 100% удаление, но раз Карась на ВАРе то конечно, а игра рукой за которую поставили пенальти , очень мало отличалась от игры рукой ростовским игроком, там рука хоть и была в "естественном положении, но абсолютно точно увеличивала площать тела...

    11.08.2025

  • novick

    Очевидное удаление.Хорошо хоть без последствий.

    11.08.2025

  • оппонент

    СМИ делают своё дело. Обсуждение судейства прогрессирует семимильными шагами. Мастерство и сама игра на втором плане.

    11.08.2025

  • RSMsouth

    Удаление бесспорное . Дальше пенки и туда и сюда можно было ставить .

    11.08.2025

  • m_16

    Ну здесь можно сделать вывод, что НН - фарм - клуб Спартака, раз его пытаются слить. Ну а чё, нормальная теория заговора.

    11.08.2025

  • Knockouter

    Нашпилили, что тут еще сказать ?)

    11.08.2025

